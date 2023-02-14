警界又傳出涉毒重大風紀。台北市南港分局一名王姓警備隊員，因值勤經常精神不佳，多次違反勤務紀律，幹部長期觀察後認為有異進行調查，發現他與列管毒品人口不當接觸，疑似有涉毒狀況，經過跟監蒐證，昨(13日)持搜索票前往其住處搜索，當場查獲毒品，分局認為王員涉毒狀況嚴重，立刻召開考紀會，將王員依法送辦外，同時記二大過免職。

據了解，今年34歲的王姓警員，多次勤務出現問題，且上班時經常精神狀態不好，有幹部懷疑疑似有吸毒傾向，於是開始進行調查，卻赫然發現王員私下與列管毒品人口接觸疑似購毒，於是報請檢察官偵辦，南港分局偵查隊昨天傍晚，持新北地檢署所發搜索票至王員住家搜索，查獲毒品、吸食器等物，詢後將依違反毒品危害防制條例移送法辦。

南港分局強調，王員身為執法人員，知法犯法，已不適任警察工作，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，予以「記二大過」及「免職」處分，並將追究相關人員考核監督不周責任。同時重申，對於警員違法（紀）行為，會秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度，從嚴究辦。