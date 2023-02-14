今天是情人節，受強烈冷氣團影響，氣象局觀測清晨最低溫在新北市石門的8.3度，並發布北北基桃、新竹縣市、苗栗、金馬9縣市低溫特報，氣象專家吳德榮表示，今天中部以北愈來愈冷，最低溫可降至8度以下，中部以北及東半部有局部短暫雨，一直冷到周四，接著周日晚至下周二，又有一波冷空氣報到。

氣象局發布低溫特報，今、明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，新北市、基隆市非常寒冷，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下機率，連江縣有6度以下機率。

氣象局發布北北基桃、新竹縣市、苗栗、金馬9縣市低溫特報。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日中部以北及東半部有局部短暫雨，受強冷空氣影響，各地氣溫續降，中部以北愈晚愈冷。北部氣溫8至14度，中部10至20度，南部13至27度，東部10至24度。

吳德榮表示，明（15日）西半部漸轉乾，大台北、東半部仍有局部短暫雨；周四（16日）天氣好轉、西半部晴時多雲，東半部多雲，東北部偶有局部短暫雨的機率；周三、四北台冷，各地早晚冷。此波強冷空氣又略調強，台北測站約可降至12度左右，符合強烈大陸冷氣團機率高；平地最低溫則可降至8度以下，注意保暖。

吳德榮說，周五（17日）白天起至周（19日）冷空氣逐日減弱，氣溫回升；週五各地晴朗穩定；周六、周日各地持續晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。周日晚起至下周二（21日）另一波冷空氣影響，模式模擬調整中，待觀察。