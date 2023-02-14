其中，麗寶集團旗下已有15處據點的福容大飯店，首先開出包括中高階主管及基層人員等多達500個職缺。福容大飯店面對疫情衝擊除未裁員減薪，今年起還調整薪資、平均調幅逾6％。升遷制度方面則設立福容學院，以培育飯店經理人角度打造完善職能教育。

福容大飯店今年預計新開南投水里、高雄前金、嘉義等3處據點。其中，位於嘉義市世賢路的福容嘉義店樓高33層、擁有370間客房，將在32樓將打造超過100公尺高的「高空觀景玻璃步道」，能遠眺阿里山絕美風景，預計第三季試營運。

而福容也規畫新旅宿品牌「徠旅」，包括高雄前金店和南投水里店均預計第二季試營運。前金區為高雄最早開發地區，亦為早年市議會所在地，富政治、經濟、文化特色，而「徠旅」高雄前金店距離高雄捷運橘線市議會站4號出口僅需步行1分鐘，擁有地利之便。

疫前每年創下上千萬旅遊人次的麗寶樂園渡假區，去年攜手韓國著名品牌LINE FRIENDS，推出主題房及「熊大的麗寶小鎮」，迎接疫後報復性旅遊。此次開出上百個職缺，包括副總、協理、總經理室幕僚等高階主管，以及園藝、房務、工務等第一線服務人員。

至於麗寶集團旗下唯一上市的名軒(1442)及麗寶建設、麗盛建設等多家建設公司也同步徵才各開出數十個職缺。麗寶生醫也向護理人員和醫療行政人員招手。麗寶集團表示，打造「幸福企業」、「以人為本」為集團永續經營方針，歡迎產業界的有志之士一起加入。