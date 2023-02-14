《櫃買市場》雄順上櫃案審議通關 07:582023/02/14 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃檯買賣中心審議通過雄順(2073)上櫃案。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雄順公司主要從事金屬線製品之加工服務，董事長為陳啟祥，推薦證券商係永豐金證券、國泰證券、福邦證券及華南永昌證券，申請時資本額2億4998萬元；雄順公司110年度營業收入為6億4202萬8000元，稅後盈餘為9078萬5000元，每股盈餘為3.67元；111年前3季營業收入為4億6814萬7000元，稅後盈餘為4289萬5000元，每股盈餘為1.71元。 《櫃買市場》聯寶上櫃案 櫃買審議通過 聯寶上櫃案 明審議 《櫃買市場》聯寶上櫃案 1月31日審議 #雄順 #上櫃案 #營業收入 #稅後盈餘 #5000元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心今日審議通過聯寶上櫃案 20:232023/01/31 財經 櫃買中心2/16將審議鏵友益公司上櫃案 16:252023/02/13 財經 《櫃買市場》雄順上櫃案 13日審議 07:482023/02/09 財經 櫃買中心1/31審議聯寶上櫃案 17:032023/01/16 財經 雄順上櫃案 13日審議 04:102023/02/09 證券．權證 女生有機會教召！國防部公布「志願參加」辦法 有5000元獎金 11:322023/01/17 政治 遠百歲末迎新 服飾滿額送、福袋再抽16萬8000元商品券 20:202023/01/05 生活 櫃買董事會今通過南俊、綠茵兩家上櫃案 19:232022/12/23 財經 櫃買中心13日將審議雄順公司上櫃案 12:202023/02/13 財經 櫃買中心審議通過雄順公司上櫃案 19:432023/02/13 財經 斑馬線上撞死過路母嬰 台中交通局怒罰豐原客運7萬5000元 14:362022/12/28 社會 櫃買中心2/13將審議雄順公司上櫃案 17:042023/02/08 財經 澎湖長輩過年領5000元大紅包 陳光復：未來3節都有 12:362023/01/10 生活 櫃買 四檔新兵蓄勢衝 04:102023/02/06 證券．權證 弱勢生與植物人哥哥承諾完成學業 獲頒5000元春節紅包 16:112023/01/11 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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