雄順公司主要從事金屬線製品之加工服務，董事長為陳啟祥，推薦證券商係永豐金證券、國泰證券、福邦證券及華南永昌證券，申請時資本額2億4998萬元；雄順公司110年度營業收入為6億4202萬8000元，稅後盈餘為9078萬5000元，每股盈餘為3.67元；111年前3季營業收入為4億6814萬7000元，稅後盈餘為4289萬5000元，每股盈餘為1.71元。

《櫃買市場》聯寶上櫃案 櫃買審議通過
聯寶上櫃案 明審議
《櫃買市場》聯寶上櫃案 1月31日審議
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