受禽流感、寒流及缺雞影響，雞蛋從13日起每台斤調漲2元，產地價與批發價分別達到每台斤42.5元、每台斤52元，均飆至歷史高點。雖然農委會主委陳吉仲稱，2月下旬供應就會逐漸回穩，不過國民黨立委鄭麗文怒批，陳任內2度讓蛋價飆上歷史高點，「這樣的政務官還可以繼續主管我國的農業政策嗎？陳主委還是回去當陳教授吧？」

《中國時報》昨（13）日報導，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信提到，因為孩童愛吃蛋的關係，營養午餐每個月會安排4至6次雞蛋料理，且雞蛋漲價前每個月還能安排1、2次的茶葉蛋、滷蛋等全蛋料理，但如今蛋價高昂，只能改為搭配蔬菜拌炒的番茄炒蛋、洋蔥炒蛋等料理，1個月都不一定能吃到1次全蛋。

鄭麗文昨日也在臉書表示，民進黨執政7年多，缺蛋問題不斷，價格在陳吉仲任內2度攀上歷史高峰，但他卻還持續為高昂的蛋價打預防針，說價格調整是全球性影響，難道農委會政策真沒問題？還是忽略產業鏈應注意且應介入的輔導環節？

「就算日本禽流感嚴重，但蛋價還是比台灣便宜！」鄭麗文指出，許多民眾近日出國，發現日本的蛋價就算高漲，但零售價還是比台灣還要便宜許多，且監察院早在2019年就已向農委會提出糾正，但到現在仍有雞舍設備老舊未改、轉型輔導成效不彰等問題，如今吃一顆蛋就要15元，讓民眾苦不堪言。

鄭麗文強調，陳吉仲擔任農委會主委，沒有辦法改變傳統飼養模式，缺乏超前部署的能力，讓台灣陷入年年鬧蛋荒、蛋價居高不下的窘境，導致一遇到大環境衝擊就捉襟見肘、疲於應對，消耗掉全國人民對政府的信任。