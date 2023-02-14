知名作家吳淡如日前曬出名為「櫻花貓少女」的電繪作品，卻被網友質疑用AI算圖製成並非手繪，對此，吳淡如連PO多篇文開戰網友，強調「AI算法也是一種新型的電腦繪圖」，並且派出律師蒐證，引發軒然大波，此舉讓網紅陳沂看不下去，直接開酸：「像個倚老賣老自以為是的老人」。

吳淡如電繪作品被質疑是AI算圖，讓她接連PO文反擊酸民，甚至正式公告：「以後凡事用A I電腦繪圖生成，都會加上A I兩個字。A I就是人工智慧，你現在用的所有軟體，都有人工智慧」，接著更向酸民提出警告：「今天封鎖得很累，因為一個人可以化成一百帳戶來霸凌別人，謝謝大家支持。AI萬歲。凡辱罵者已請律師搜証」，甚至撂下狠話：「各種辱罵已經蒐證，不要以為用假帳號就找不到你」。

對此，網紅陳沂曬出吳淡如留言截圖，先是開酸：「用假帳號是真的找不到啦」，接著指出臉書是美國公司，得最重本刑三年才能要求臉書查ip，「妨害名譽」只有兩年，基本上是無提供ip，更忍不住嘲諷吳淡如學歷：「淡如姐是台大法律畢業的，但畢竟那是30幾年前的事了，無法與時俱進也是有的」，最後仍開酸：「每個人都有錯的時候，最怕的是死不認錯，那就會讓自己看起來像個倚老賣老自以為是的老人了」。

對此，網友紛紛留言：「老人家通常真的不擅長認錯，專長是見笑轉生氣」、「不知道沒關係，但不承認錯誤是一件很可怕的事情」、「不愧是淡如姐，我都不知道我寫的程式裡面其實有AI誒」、「她不知道在歇斯底里的激動什麼欸，竟然這麼在乎網友的任何評論」。