來自美國的正妹Naysa近日來台教書，她來台前體重接近100公斤，來台後因授課時數長達12小時，中午常忙到沒時間吃飯，晚上下班後又只吃御飯糰、礦泉水充飢，讓她短短幾個月狂瘦50公斤，另針對台灣被封為「行人地獄」，她也說好幾位外籍老師被車撞，她在南部也被機車追撞，導致身體多處瘀青，但仍不減她想在台灣生活的熱情。

不要鬧工作室昨（13）日於YouTube上傳最新影片，來自美國俄亥俄州的Naysa指出，5歲時就想出國當英文老師，兒時玩芭比娃娃都是「老師和學生」的角色扮演遊戲，選擇來台灣是因為身邊的朋友也在台灣教書，很推薦她。

Naysa表示，受新冠肺炎影響，在美國有好長一段時間在家線上完成學業，每天人生只有吃和學習，為避免和人群接觸，她使用美食外送解決三餐，早餐吃披薩、中餐和晚餐都點墨西哥料理，或買麥當勞或漢堡王等速食輪流吃，因為她叫外送的頻率太高，導致外送員認識她。她說，來台灣前體重是98公斤幾近破百，在台灣的朋友警告她「這樣在台灣可能找不到衣服。」

Naysa也提到在台灣教書的心得，她坦言來台前不知道台灣學校上課時數有多長，在美國是早上9點到下午3點，台灣則是早上9點到晚上9點，中午沒有太多時間吃飯，只能晚上下班後在超商買一瓶水跟御飯糰果腹，就這樣持續幾個月，她的體重狂掉50公斤，「有時候早上起來我都能感覺到我身上的肥肉在融化，我現在感覺非常輕盈」。

Naysa表示，很喜歡台灣的生活，準備長期住下來，她也針對CNN報導台灣是「行人地獄」有感地說，南部有幾名外籍老師被車撞，她最近去南部玩，坐在機車後座也被另一台機車追撞，身體多處瘀青、流血，儘管如此她仍期待在台灣的生活。