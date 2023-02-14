國民黨台北市議員鍾沛君臉書發文遭洗板出征。（圖／截自鍾沛君臉書）

國民黨台北市議員鍾沛君宣布參選台北市大安區立委，與台北市前議員羅智強相撞，引發政壇熱議。鍾昨（13）日提出4大承諾，包括「保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長」、「保證不會全國行腳」、「保證一生固守大安」、「絕不荒廢選民服務」，卻意外激怒大批「強粉」，認為鍾每一項保證都是在酸羅，痛批她針對性太強是在搞內鬥。

鍾沛君昨日在臉書發文指出，如果她當選立委，這4點，白紙黑字，是她對選民的保證：

一、保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長。

二、保證不會全國行腳，做好區域立委本分。

三、保證一生固守大安，就算搬家也不越區。

四、保證大安人的小事，都是鍾沛君的大事，絕不荒廢選民服務。

此文湧入近2000個讚與800則留言，討論熱烈。卻也激怒大批羅智強粉絲，紛紛出征鍾沛君留言大罵：「真的是很會鬥自己人！」「尖酸刻薄，大扣分，幸好這次我投楊植斗」、「沛君議員這次的發文不知是誰幫妳擬稿的？真的是不智！」、「沛君妳失言了！妳的團隊沒給妳好的建議，智強情況比較特殊妳不知道嗎？」

但也有網友表示力挺：「鍾沛君是好議員，我們全家都力挺鍾立委」。