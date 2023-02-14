大聯盟共同競賽委員會全票通過，「突破僵局制」永久成為例行賽規定，也就是從每場比賽第10局開始，雙方每局都會在二壘放置1位起始跑者，通常只要1支安打就可得分，大大節省延長賽花費的時間與人力。另外一個重要調整是嚴加限制野手登板投球，以免降低比賽品質。

原先的規定是雙方差距達到6分就可以調派野手登板投球，台灣好手張育成去年在光芒比賽時就被派上去投球，幫忙消化垃圾時間。一些比賽因此在6分差距之後就被落後的一方放棄，由於野手投球很容易被轟全壘打，一定程度也增加全壘打產量，影響紀錄的公正性。

今年新上路的規定調整為「落後的一方達到8分差距才可派上野手」，「領先的一方必須達到10分差距，並且只有在第9局才能派野手登板」。唯一的例外是進入延長賽之後，雙方都可以隨時換上野手投球，以免牛棚人力不足。

除此之外，壘包增大（增加跑壘安全性）、投手計時器（壘上無人15秒、有跑者20秒）、投手牽制次數（每個打席只能牽制兩次，第3次有抓到跑者就免罰）、禁止內野防守布陣（內野手不可站到外野，二壘手和游擊手必須被二壘隔開），多項新規定都將在今年上路，儘管這些改變引來許多球員反彈，不過聯盟老總曼佛雷德（Rob Manfred）告訴美媒ESPN說，改革要以觀賽者的角度去著想，他相信加快節奏的比賽會更好看。