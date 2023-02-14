台北一名女子小美（化名）與男友在疫情期間到醫院探視親人，與醫院駐衛警產生衝突，員警獲報後到場進行勸說，2人堅持要到派出所報案提告，過程中小美不斷持手機拍攝，其男友情緒亦過於激動，員警便將2人驅離，不料小美竟脫口而出「你們全部都是流氓」、「跟流氓一樣」，遭警方送辦。法官勘驗員警密錄器內容，認為小美僅是以此表達、突顯員警驅離行為業已失當，因此判其無罪。

據判決書指出，小美與男友於2021年9月4日上午7時許，在醫院與駐衛警發生衝突，經員警到場處理勸說後，2人到派出所向警方表示欲提告，但製作筆錄過程中，小美不斷持手機在該派出所內進行拍攝行為，經員警發現並制止未果，且其男友亦處於情緒激動狀態，致使警方無法繼續製作筆錄，並將2人驅離出派出所。

小美被驅趕後，因不滿員警態度，對在場2名員警辱罵「你們全部都是流氓」、「你們就是流氓的樣子」、「很像流氓欸，很像、很像，真的很像欸」、「跟流氓一樣、一樣」等語，遭員警以妨害公務現行犯將其送辦。

小美到案後否認侮辱公務員犯行，辯稱自己是因為受到警察欺負，出於恐懼才說這些話。

法院審理時，法官勘驗現場員警之密錄器影音內容，發現小美之所以辱罵員警，是因她與男友在遭員警驅離過程中，部分員警有推搡、拉扯、抓握頸部及衣領、壓制於路邊機車上等強烈之肢體動作，且導致2人跌倒在地，才將員警行為與流氓相提並論，藉此表達、突顯員警驅離行為業已失當，因此判小美無罪。