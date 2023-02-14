小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。憂心台灣地緣政治風險升高，日媒報導日本捷熱能源（JERA）傳出要出售台灣離岸風場海鼎風電計畫的股權。對此，經濟部13日表示，JERA已公開表達對台灣現行專案的承諾，將致力與合作夥伴共同確保各個專案成功交付運營，並持續對台灣能源轉型做出貢獻。

【1】憂台海局勢 傳日商擬撤資台灣風電

據日經新聞指出，JERA這次撤資計劃主因日本出資方思考是否在兩岸關係中過度依賴台灣，評估地緣政治風險對台海影響是否已蔓延至日本，並指出JERA持有「海鼎風電」約44％股權，預計在數個月內出清持股。

面對開發商可能出售股權，經濟部表示，日商捷熱能源是重要合作夥伴，目前JERA在台灣投資風場狀況，分別持有海洋風場32.5％股權、海能風場49％，並致力與合作夥伴共同成就現行專案在建設、執行和運維等面向，並強調尚無外界所謂地緣政治影響離岸風電發展之疑慮。

【2】AI概念 大摩看好台積等20檔

近期AI聊天機器人ChatGPT熱潮席捲全球，引發各大金融機構密切關注AI領域商機。投行摩根士丹利最新報告預測未來12個月的上漲潛力，列出20檔最推薦的AI概念股，其中包括「護國神山」台積電。

【3】電視面板Q2大追單 報價可望提早反彈

二線電視廠商開始回補庫存，第二季下游將全面大幅追加訂單，第二季電視面板出貨量年增率將近20％。面板廠持續嚴控庫存喊漲價，電視面板價格可望提前在2月下旬反彈。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，小尺寸電視面板價格可望小漲1～2美元，至於還在現金成本之下的大尺寸電視面板價格有機會調漲8～10美元。

【4】0＋N近了 確診輕症 將免隔離免通報

確診者0+N近了！指揮官王必勝13日指出，指揮中心未來有三大工作重點，包括加強次世代疫苗接種、調整確診者隔離方式、以及修正確診者通報定義；未來輕症確診者將免強制隔離及通報，但是疫情變化快速，待疫情趨向穩定就是上路很好的時機。

【5】美元轉強 人民幣三價貶破6.8

美元指數近日轉強，加上中美氣球風波持續發酵帶動市場風險情緒升高，拖累人民幣匯價短線承壓。人民幣兌美元在中間價、在岸價、離岸價盡皆下挫跌破6.8元，創五周來新低，離岸價更一度跌破6.84元價位。專家指出，年初人民幣一波快速回升後，近期料將進入經歷回檔修正波段。