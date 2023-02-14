情人節大街上雙雙對對，讓單身的人顯得格外孤單，星座專家白瑜就向大家分享「如何讓12星座愛上自己」，並點名6星座「適合使用交友軟體」，想脫單的人趕緊筆記。

白瑜在臉書發文寫下愛情觀，「不是在一起的都叫愛情，有誠意的愛，會花時間了解你、觀察你的表現、詢問你的喜好、關心你的心情。」她提醒，如果因為幾句情話、幾則訊息就感動到不行，「這樣的交付跟比賽一樣，越急越容易輸；越急著在一起越容易不耐煩地分開。」

至於單身的人，白瑜也寫下「12星座追求攻略」：

如何讓12星座愛上你？

●土象（摩羯、金牛、處女）讓他另眼相看、為他洗手作羹湯。

●風象（水瓶、雙子、天秤）當到處吃得開的神秘優雅人士。

●火象（牡羊、獅子、射手）沒有你我也可以活很好，讓你心癢癢。

●水象（雙魚、巨蟹、天蠍）變身啦啦隊崇拜他，只為他公轉。

白瑜也點名「適合用交友軟體交到朋友」的星座：

●第1名：天秤座、金牛座（戀愛撒網型）。

●第2名：水瓶座、處女座（害怕寂寞型）。

●第3名：雙子座、射手座（好奇嚐鮮型）。