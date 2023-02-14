天成飯店集團搶攻情人浪漫商機，台北旗下各館推出「微醺情人月住房優惠」，即日起3月15日台北天成大飯店平日雙人房3,299元、天成文旅-華山町平日精緻客房3,409元、台北花園大酒店平日精緻客房4,069元，週五週六入住加價1,100元，每房提供自助式早餐，再贈精選紅酒一瓶。一個月的情人節住房優惠，無論是西洋情人節或是白色情人節皆可與另一半甜蜜度過。

台北天成大飯店位於五鐵共構的台北車站M3出口旁，鄰近景點有豐富的古蹟歷史文化，距離當代潮流的中山南西商圈步行也可輕鬆抵達，便捷的交通與繁華的地理位置適合自由行旅客選擇。

天成文旅-華山町鄰近華山文創園區，便捷的交通步行至捷運忠孝新生站只需1分鐘，是台北藝文之旅的絕佳選擇，入住期間還可免費享用自助柑仔鋪，亦可同步於大廳欣賞羅得嘉Billy《轉譯－從抽象藝術 到 英數密碼》特展，豐富藝術氣息。

全面整改嶄新客房搭配智能房控系統的台北花園大酒店，自推出以來深受消費者喜愛，同時緊鄰西門、艋舺商圈與龍山寺。亦可前往比鄰的中正紀念堂，現正櫻花盛開除了台灣原生種的櫻花外，亦可觀賞到日本「大漁櫻」、「大寒櫻」、「修善寺寒櫻」、及「河津櫻」等不同品種櫻花，成為台北市中心最便捷的賞花景點。入住期間還可免費享用多達50～60種古早味零食的自助柑仔鋪，或預約花比觀光巴士免費周邊景點接駁服務。

【禁止酒駕，飲酒過量．有害健康】