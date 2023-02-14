台北中山九昱希爾頓逸林酒店1樓La Salle森酒吧，自即（14）日起推出「以家之名」主題特調，將雲霧繚繞的山巒、人聲鼎沸的夜市、豐富多汁的水果等台灣印象，化身五款各有風情的飲品，每款430元＋10％起，喝出微醺台灣味。「醉梅」以台灣紹興酒為基底，搭配酸爽烏梅汁與清冽蘇打水，呈現輕盈爽快的口感；加上兩顆厚實的無籽煙燻烏梅，不論餐前開胃或佐餐解膩都相當適合。「逸林可樂達」將充滿熱帶風情的波多黎各國酒「鳳梨可樂達」（Pina Colada）改以芒果汁為主角，加上椰奶、蘭姆酒、蘋果酸與澄清鳳梨汁後搖製而成「逸林可樂達」，搭配原片鳳梨乾並盛裝在椰殼內上桌，象徵台灣活潑的風土之味與繽紛的多汁水果。

「噶瑪蘭威士忌酸酒」以台灣在地知名噶瑪蘭威士忌為基底，搭配烏龍茶香料糖漿與自製麻香辣油的這款飲品，風味深沉層次豐富，在果香裡融合了茶葉的清新與辣油的麻，是味蕾上奔騰的千軍萬馬。「峰．嶼．霧」以悠悠山林為靈感，在酒液裡嚐出烏龍茶的清甜、鮮果的酸爽與煙燻蘋果木的氣息，是舌尖上的群山壯遊。「漫遊夜市」將台灣高山清茶浸泡的蘭姆酒，搭配澄清紅心芭樂汁與蘋果梅子泡泡，猶如置身夜市。

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