女星艾莉絲（本名曾莉婷）擁有甜美臉蛋與完美身材，2015年結束與日籍前夫的婚姻，便帶著女兒梨梨醬旅居法國，不僅成功創業，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，並生下可愛的「威廉弟」後，就經常透過社群媒體分享一家四口的幸福生活。目前定居於倫敦的她13日於限時動態上PO出巧遇超大咖英國男星的照片，讓網友看了直呼「好幸運」。

艾莉絲13日於限時動態上PO出一張街景照，照片中只見一名灰白短髮、穿著厚外套、打扮相當隨興輕鬆的中年男子走在路上，而艾莉絲的文字中則寫道「在家附近巧遇休葛蘭，跟他說了聲Hi，偷拍一張背影送給大家，（我的舉止好詭異）」立即吸引網友熱烈討論。

而艾莉絲所遇到的好萊塢知名男星休葛蘭（Hugh Grant），也是著名的電影監製，曾多次在電影中扮演上流社會的角色，過去曾在《新娘百分百》（Notting Hill）、《愛是您．愛是我》（ Love Actually）、李安導演的《理性與感性》（Sense and Sensibility）、《BJ單身日記 》（Bridget Jones's Diary）、《K歌情人》（Music and Lyrics）等電影中演出，深受影迷的喜愛，也讓他紳士優雅的形象深植人心。