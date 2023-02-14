國民黨台北市議員鍾沛君宣布參選台北市大安區立委，與台北市前議員羅智強有志一同，引爆藍營粉絲戰火。鍾昨（13）日提出4大承諾，包括「保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長」、「保證不會全國行腳」等，卻意外激怒「強粉」慘遭出征。媒體人朱凱翔則不解表示，鍾這篇文明明沒有寫下任何一句評論，就讓人看著扎眼，問題在哪？

鍾沛君昨日在臉書發文承諾，如果她當選立委，這4點，白紙黑字，是她對選民的保證：

一、保證2028年，2032年不參選總統；2026年，2030年不參選台北市長。

二、保證不會全國行腳，做好區域立委本分。

三、保證一生固守大安，就算搬家也不越區。

四、保證大安人的小事，都是鍾沛君的大事，絕不荒廢選民服務。

朱凱翔則在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，鍾沛君這篇臉書，寫的是一個區域立委的本分，其實做到也沒啥了不起的，卻又扎人眼了，被出征說這是攻擊，到底是「說」或「做」有問題？