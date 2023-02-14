又是路殺！北巿信義區婦人過馬路 遭休旅車撞飛亡 08:372023/02/14 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 又是路殺！北市婦人清晨過馬路，休旅車迎面撞飛身亡。(葉庭欣/翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區今日清晨5時許發生一起死亡車禍，一輛休旅車行經信義路四段與光復南路口時，撞上一名正在過馬路的婦人，警方獲報到場後，婦人已失去呼吸心跳，緊急將其送往國泰醫院急救，但仍宣告不治。轎車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因及責任歸屬仍待警方調查釐清。 北市婦人清晨過馬路，休旅車迎面撞飛身亡。(葉庭欣/翻攝) 赴日買房正夯！台人春節假期看屋數增2倍 最愛這2大城市 通緝犯遇盤查當街逃亡 警喊「載我一下」！辛亥隧道抓到人 從深坑騎UBike到北市驚覺「不能還車」 他怒：草X馬台北 #北市 #信義 #婦人 #馬路 #休旅車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 二叭子植物園櫻花盛開 春季限定美景登場 16:022023/02/13 生活 北市開學日警方全面護童 籲家長注意孩子有無「這些」症候 22:112023/02/13 生活 130人5犬撤離「裝備贈土耳其」 台灣搜救隊暖喊：需要我們 立即來 08:212023/02/13 社會 國3白河段休旅車自撞護欄1死5傷 外籍女乘客送醫不治 21:322023/02/13 社會 軍旅生涯鍛鍊心智 王彥翔藍海拓業績 04:102023/02/13 財經焦點 歐洲商會拜會北市環保局 攜手共推綠色淨零轉型 19:172023/02/13 生活 鍾沛君挑戰羅智強提當選立委「4大保證」 兩派網友戰翻 16:442023/02/13 政治 萬華50年回收場老闆身家2億擁6房開名車 居民：關門要放炮慶祝 08:302023/02/13 社會 蔣萬安盼學校延長午餐時間 家長憂壓縮午睡時間 11:322023/02/13 政治 蛋價調漲衝擊營養午餐 新北學校目前尚未受影響 16:352023/02/13 生活 梁朝偉明晚低調現身信義區 聚會太臨時兩人跟影帝告假 18:332023/02/13 娛樂 新北攜手企業推科技雙語 弭平偏鄉教育資源落差 16:212023/02/13 生活 各級學校開學 苗栗縣長鍾東錦化身為導護志工 15:432023/02/13 生活 北市違法日租套房創新高 去年裁罰225家罰金逾2千萬 17:112023/02/13 房市新訊 南港高中綜合教學大樓新建工程，開放投標 10:252023/02/13 區域情報-台北 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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