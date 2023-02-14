台北市信義區今日清晨5時許發生一起死亡車禍，一輛休旅車行經信義路四段與光復南路口時，撞上一名正在過馬路的婦人，警方獲報到場後，婦人已失去呼吸心跳，緊急將其送往國泰醫院急救，但仍宣告不治。轎車駕駛酒測值為0，詳細肇事原因及責任歸屬仍待警方調查釐清。

北市婦人清晨過馬路，休旅車迎面撞飛身亡。(葉庭欣/翻攝)