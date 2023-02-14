美軍戰機連3天射下高空不明物體，美軍將領稱不排除物體來自外星，引發議論。對此白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨（13）日表示，「沒有跡象顯示，近期擊落事件與外星人或外星活動有關。」

北美洲上空接連出現不明飛行物體，引發可能是外星人的討論，白宮13日回應：「沒有跡象顯示與外星人或外星活動有關。」

美軍戰機4日在東岸外海射下中國大陸偵察氣球後，10、11、12日又接連在阿拉斯加、加拿大育空（Yukon）地區、美加邊界的休倫湖（Lake Huron）上空擊落不明物體，北美航太防衛司令部司令范赫克上將（General Glen VanHerck）被問道這些飛行物是否來自外星時，竟回答「不排除任何事」，引發外界熱議。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「富比世」（Forbes）報導，針對不明飛行物引發可能是外星人的揣測，白宮發言人尚皮耶昨日在例行記者會上表示，「關於這件事，我知道有疑問及擔憂，但沒有跡象顯示，近期擊落事件與外星人或外星活動有關。」她後續開玩笑說，「我愛ET電影。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）也接續重申，「關於這些（飛行器），我不認為美國人應該要擔心外星人。」

目前美國仍不清楚這3個不明物體為何，柯比表示，軍方並未從這些物體上偵測到任何「通訊訊號」，民主黨聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）透露，情報人員相信，至少其中2個是氣球。

美軍F-22戰機分別在阿拉斯加、加拿大育空地區4萬英呎（約12192公尺）高空擊落不明物體，F-16戰機在2萬英呎（約6069公尺）高空擊落第3枚飛行物，這3起都比中國大陸偵察氣球的6萬英呎（約18288公尺）低，柯比強調，這些物體確實對民航空中交通構成威脅。

文章來源：White House makes clear there's no indication downed objects are "of aliens or extraterrestrial activity"
文章來源：Aliens Weren’t Behind Most Recent Flying Objects, White House Says—But Still Unclear Who Was
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