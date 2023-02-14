在台灣生活多年的法國YouTuber「酷（Ku）」近日邀請法國好友盧卡斯來台，但卻丟包對方，沒去接機，只留下一個又一個的提示，希望不會說中文和英文的盧卡斯能獨自從桃園機場到淡水大庄福德廟，而他則率先前往目的地準備流水席。而盧卡斯透過不斷問路的過程，對於台灣人的友善與熱情印象深刻，甚至還大呼同樣的狀況若發生在法國，恐怕就不會是這樣的結果。

法國YouTuber「酷（Ku）」發布新影片，近日邀請法國好友盧卡斯來台灣旅遊，卻不打算去接機，只派了一個臨演到入機場給盧卡斯一張千元鈔票、一張悠遊卡和一張提示的紙條，要求對方獨自前往台北車站放行李、吃早餐。

影片中可見，盧卡斯不會說中文，英文也不是很流利，因此在尋找前往機場捷運的過程中一波三折，好不容易搭上捷運，又面臨不知道在哪裡下車的難題，當他迷惘地看著捷運的跑馬燈，一位熱情的民眾主動上前幫忙，讓他非常驚訝台灣人的熱心，也直言同樣的狀況若發生在法國，結果應該會很不一樣。

抵達台北車站以後，攝影師給了盧卡斯下個任務紙條，讓他從台北車站搭捷運到淡水站，但由於紙條上面寫的是拼音，因此不少台灣人看不懂，導致他耗費了許多時間才成功搭上捷運。

盧卡斯表示，台灣的捷運超級乾淨，乾淨到可以直接席地而坐吃飯，而他詢問「淡水要在哪裡下車？」一位熱情的台灣女孩立刻領著他走到捷運的門前面，跳起來指著門上方的捷運路線圖說「這裡！」讓他真的很感謝。

抵達淡水以後，盧卡斯本以為一切要結束，結果竟然還要獨自前往淡水大庄福德廟，且任務難度也大幅提升，因為他要問台灣民眾能否讓他搭便車，而他被拒絕了好多次以後，才找到願意載他一程的旅客，讓他感動直呼「你是我的大恩人！」

而酷一看到盧卡斯，立刻放鞭炮歡迎，接風洗塵的流水席也通通都準備好，但盧卡斯看到酷則立刻砲轟對方不夠朋友，對此，酷則解釋說，他希望藉由這樣的方式，讓盧卡斯能夠親自體會到台灣人的友善。