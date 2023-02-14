美國去年10月開始實施對中國晶片技術出口新規，使中國半導體製造商難以取得設備，相關效應正逐漸發酵。韓媒引述分析師說法指出，預測中國晶圓代工龍頭中芯國際、記憶體製造大廠長江存儲以及長鑫存儲今年相關設備投資恐暴跌逾60%。此外，韓國設備的出口也遭波及，韓國半導體設備產業正面臨雙重危機。

Korea IT News報導，中芯國際、長江存儲與長鑫存儲因為難以取得核心設備，今年實際投資將大幅縮減，科技市調機構集邦科技預測，相關設備投資恐下跌逾60%。而韓國也面臨危機，三星與SK海力士中國廠主要由韓廠供應設備，在美國出口管制1年寬限期過後，預料中國需求將進一步下滑。

根據韓國關稅廳數據，2022年韓國半導體設備出口至中國總額約13.7億美元，與2021年的22.58億美元相比減少40%。報導分析指出，南韓對中國半導體設備出口下滑，韓國半導體公司也縮減投資，韓國半導體設備產業正面臨雙重危機。

報導提到，美國商務部去年10月禁止美企出口設備給中國半導體製造商，今年1月荷蘭與日本也同意跟進限制對中國的出口，使情況雪上加霜。韓國業界人士表示，中國將韓國許多設備作為美國或日本設備的替代品，但出口規範加強後，若中國無法取得核心製程設備，對韓國二手設備的需求必定下降。

韓國半導體產業協會副會長Lee Chang-han也示警，韓國設備商主要供應三星與SK海力士中國廠，未來將受美國禁令以及這些製造商行動的衝擊。