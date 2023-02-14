東研信超資本額2.3億元，主要提供包括EMC、RF、Safety等強制性檢測與其他客製化檢測服務，擁有包括美國、歐盟、加拿大、日本與台灣等多國法規檢測與核發測試報告資格。2022年合併營收8.88億元，年增7.65％，連續3年創歷史新高，2022年前3季稅後淨利1.16億元，每股稅後盈餘5.06元，法人預期全年獲利有望超越2021年全年的5.62元。

東研信超目前近9成營收來自於強制性檢測服務，隨著科技不斷進步，具無線網通或行動通訊功能產品加快推陳出新，使檢測服務範圍擴及到各類電子產品；其次，受惠5G NR與WiFi6/6E相關產品在市場的滲透率攀升，帶動檢測時數增加，單價亦隨之提高；公司因應業務需求，持續積極擴充檢測實驗室產能，東研信超旗下松山湖實驗室於2022年第1季已加入營運，汐止廠區新擴實驗室，亦於去年下半年加入RF強制性法規的檢測行列，目前旗下實驗室據點還包括台灣內湖、上海與東莞等地。龜山華亞園區第一期預計今年7月啟用，惟營收貢獻不大，主要放眼第二期實驗室，目前還在尋覓地點。

從應用領域類別來看，2022年表現不俗的網通產品與工業電腦/工控，預期今年仍會有雙位數成長表現；在客製化檢測部份，東研信超已具備Lenovo WiFi Throughput、CPI與HP 9-8等檢測資格，其中Lenovo WiFi Throughput客製化檢測需求明顯提升，訂單能見度高，公司亦已就緒WiFi7檢測場地、設備與人員，預計第2季WiFi7檢測即可產生營收挹注，主要客戶為路由器、無線模組等網通產品業者，但整體營收占比不大。

東研信超2022年第2季成立100％子公司－電測認證公司，預計於2月底正式取得TAF實驗室認證，電測認證公司未來將再投資建置提供大電壓、大電流與特殊規格領域電子電器產品檢測驗證服務，其應用領域包括智慧交通（軌道、船舶、車用、航空等）以及數據資料中心伺服器等，邁向更高階特殊規格測試市場。