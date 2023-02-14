一名60歲、有胰臟癌家族史的女子，兩年前健康檢查報告核磁造影(MRI)未發現胰臟有任何異常，近期因新冠疫情趨緩，所以她到醫院進行較詳細的健檢，解說健檢的醫師一看到該女子臉色蠟黃，立即細查她這次所做的胰臟檢查影像檔案，果然在胰臟頭部位置發現有一個約1.2公分浸潤性病灶，確診是胰臟癌，且已轉移至肺部。

北投健康管理醫院表示，該女子的胰臟檢查影像檔案顯示，在胰臟頭部位置有一個1.2公分浸潤性病灶，已造成上游膽道及胰管擴張，這也難怪該女子已有黃疸現象，CA19-9血液檢驗指數明顯上升，直飆到307（正常值為37U/ml以內）。另外，在其雙下肺葉還發現數顆結節，高度懷疑是罹患胰臟癌病，並已有轉移跡象，後續經臨床醫師確認，確認就是有癌王稱號的「胰臟癌」已找上門。

根據110年國人十大癌症死因排行，胰臟癌的死亡率排名第7。北投健康管理醫院副院長錢政平表示，因胰臟位於腹部後腹腔膜內深處，檢查不易，當癌症發生時，早期幾無症狀，但該癌症的進展非常快速，且容易轉移擴散及侵犯重要血管，「等到症狀出現時，大多已是晚期，連開刀治療的機會都沒有。」

錢政平表示，雖然造成胰臟癌的原因至今不明，但依據胰臟癌發生個案可找出高危險族群，例如：較好發於60歲以上的年長者、有家族遺傳及有遺傳慢性胰臟炎的人、糖尿病者、有抽菸者、或是家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤的家族也較容易得到胰臟癌，若為上述高危險族群的民眾，務必要積極的安排胰臟相關檢查。「最佳的檢查工具則為MRI，不具輻射線，對於臟器、軟組織的成像對比敏感度極佳，還能用多個角度切面，完整觀察胰臟健康狀態。