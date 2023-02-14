樂壇天后「CoCo」李玟和加拿大籍富商老公Bruce結婚11年，近期傳出疑男方多次跟其他女生過從甚密，讓李玟心死決定分居，兩個繼女也對她不聞不問。今(14日)凌晨西洋情人節，李玟宣布推出新歌《Tragic》，稱愛情走到如今已成悲劇、災難，而她宣傳的文案中更寫道「終於懂得，離開才是最好的安排」，引來網友狂猜是否暗示已經離婚。

李玟2020年便傳出與大她16歲的老公Bruce婚變，當時她發文寫下「要醫治破碎的心靈」，之後又澄清仍在「愛與被愛中」。近期李玟常曬出爆瘦和生病的床照，老公卻不在身邊，港媒報導，李玟身邊好友看不下去，爆料Bruce三番四次出軌，且本人也認了偷吃，令李玟忍無可忍，決定搬出兩人愛巢。

李玟選在情人節凌晨發表新歌。（圖／翻攝自CoCo李玟微博）

過去李玟將老公的兩個繼女視同己出，如今傳出婚變，兩個繼女卻選擇不挺她，引來外界好奇主因，對此，媒體人陳玲玲在節目上表示，其實李玟和Bruce交往時，男方還在上一段婚姻，因此對兩位繼女來說，李玟也算是導致她們父母離婚的原因之一，但對此，李玟方面無回應。

李玟新歌文案暗示離開是最好的選擇。（圖／翻攝自Dora_朵拉小姐起不來zzZ微博）

13日李玟宣傳新歌，寫下：「離開是最好的安排，It's too late for 'I love you's.」，今更選在情人節凌晨發文表示：「愛情走到這裡，一個詞：tragic」，粉絲曬出宣傳文案上寫著：「終於明白，是他不珍惜。終於懂得，離開才是最好的安排」，李玟選在情人節發表新歌給出自己的答案，強調要愛別人之前要先懂得「自愛」。

文案中也暗示：「透過真實的人生閱歷和體悟，CoCo想要用這首歌來鼓勵那些在麻木愛情裡漸漸迷失自我的女。即使將要迎來的是人生諸多的未知數，仍要鼓起勇氣，自強自愛，勇敢地結束一段過期的感情」，「正如歌曲中暗含的隱喻，當前奏響起，『離開』的腳步便已加快」，引來網友回：「對於不合適的人和事，離開是最好的安排」、「好有力量的節奏，告訴我們先從愛珍貴的自己開始」、「勇敢堅強溫柔並存的姐姐，好愛好愛你。從今天開始拋下過去所有的愛與痛，放心大膽往前走吧」、「這應該是能代表CoCo人生態度的音樂吧，對於糟糕過去的一種斷捨離，開啟新的人生」。