中華電為亟需要數位轉型資源支援的中小企業及新創團隊提供高規格、完善的各項CT/ICT整合式服務，透過服務網路品質歸類為國際標準「Best effort」模式之資訊輔助，讓創業及企業轉型更為輕鬆。除基本的光世代、雲端總機、行動上網外，還提供hiBox(郵件管理包/郵件型信箱)、企業安心備份包、hicloud雲端等進階服務，其中hicloud除掌握資安關鍵領域之外，還能協助客戶快速導入雲端、網路、資料中心，提供營運團隊最安心、最安全的服務環境。

有鑑於漸漸成為許多民眾日常的電支環境，多元支付相關應用，更是受到零售、通路等業者的青睞。中華電推出多元支付整合服務，包含悠遊卡、一卡通、國內外信用卡、Apple Pay、Google Pay、街口、LINE Pay等無論是信用卡、行動支付、電子支付或悠遊卡都能輕鬆搞定，簡化消費者的付款程序及降低商家的系統建置成本，大大提升交易便利性，實現消費者與店家雙贏。