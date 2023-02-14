46歲民視當家花旦李沛綾（原名李佩怡）當年因懷孕閃退八點檔，後來嫁給台中富商後，育有1子1女，一家四口相當幸福美滿。原以為穩定富足的生活能夠持續，豈料因為疫情衝擊了老公生意，她近日決定復出拍戲，回老本行賺錢。

李沛綾當年是八點檔反派一姐，從《飛龍在天》、《青龍好漢》到《娘家》等，專門演出惡女，令觀眾恨得牙癢癢。其後，她因認識經商的老公後，便退出演藝圈嫁人生子，期間她因兒子身體不好，求願吃素長達12年，據了解，近年老公因為疫情導致投資失利，事業受到不小衝擊，她近日選擇復出拍戲。

據《鏡周刊》報導，求證李沛綾是否因另一半出現財務危機而復出拍戲？她委婉地說：「不是啦！他是因為疫情受影響。我這年紀有人找（演戲），不錯了，要珍惜，小孩的部分也事先溝通很久了。」她十多年來為家庭推掉超過10部戲，這次因角色和過去大不同，在八點檔《市井豪門》飾演獄中大姐頭，幫助蘇晏霈執行愛的復仇，強勢的女性角色，讓她既興奮又期待。

李沛綾很感謝老公在此時照顧孩子，雖然拍戲會跟4歲女兒分開，不過她還是想積極努力為兒女賺錢，因此進入攝影棚，沒想到卻馬上遇到昔日的搭檔夥伴倪齊民，還被他虧：「不是當貴婦了？還回來拍戲！」一見面就鬥嘴，讓她倍覺親切懷念。