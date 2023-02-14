美國紐約有關當局表示，一名男子今天駕駛一輛搬家用U-Haul卡車在布魯克林（Brooklyn）橫衝直撞衝上人行道，造成8人受傷。

法新社以及英國廣播公司（BBC）報導，紐約市警察局（NYPD）首長修耶爾（Keechant Sewell）向媒體形容肇事者行徑為「狂暴的橫衝直撞」，但「沒有跡象顯示這起事件與恐怖行動有關。

卡車駕駛撞到好幾個人後，警方於當地時間上午10時50分在布魯克林西南角的灣脊（Bay Ridge）第1次攔下他。

他接著駕車逃逸，並在警方圍捕過程中撞到更多的人。最後，那名駕駛終於被攔下並逮捕。

這次事件有7名一般民眾和1名員警受傷。修耶爾補充道，其中2人傷勢危急。

紐約市警察局發言人表示，其中3名傷者事發時在騎兩輪輕型車輛。

修耶爾說：「目前，我們肇事者的瞭解非常有限。」並補充說，調查目前正在進行中。

她表示，警方正在7個不同的地點進行調查。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120214