百萬YouTuber蔡阿嘎以多元影片主題及搞笑作風走紅，身為老闆對旗下員工祭出的「超狂福利」總讓人抱以羨慕眼光，近日帶著工作團隊前往南韓員工旅遊，卻被質疑曾公開表示「反韓」立場的他，為何到當地旅遊？對此，他也做出回應，讓大批網友大讚「尊重員工」。

蔡阿嘎近日舉辦員工旅遊，率領旗下團隊36人前往韓國旅行，強調要犒賞員工得走「最頂級豪華的行程」，不僅入住濟州島豪華酒店，裡面設施包括遊樂園、購物商場加大型賭場，就連居住的房間都大到令人瞠目結舌，餐廳的buffet食材還包括帝王蟹、干貝、牛排等高檔食材，奢華行程讓這支影片半天時間就吸引30萬人瀏覽。

不過曾經公開「反韓」立場的他，被網友質疑為何到當地旅行?對此，他則是公開回應：「就大家喜歡韓國，想去啊！不要把自己的價值觀套在別人身上，大家想去就GO啊」，一席話讓網友紛紛大讚：「好歡樂，很令人羨慕的老闆」、「反韓是老闆又不是員工，員工旅行當然以員工為主」、「別人的老闆果然不會讓人失望，好羨慕」、「對家人朋友員工那麼好的人，給嘎哥滿滿愛心」。

蔡阿嘎先前上傳標題為「蔡阿嘎發年終獎金」的影片，指出年終獎金「讓員工自己填」，但也強調早就有替每位員工訂下標準，員工少填會幫忙調整，最高當場加回26萬，就連新進員工除了達到設下門檻外，還附加1萬元獎金，他強調會如此豪邁，主要是想趁著跟二伯有能力的時候，盡其所能照顧大家，期盼未來大家有能力後，能帶著這份信念回饋給晚輩。