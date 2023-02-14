國民黨主席朱立倫（左三）12日下午出席屏東縣黨部新春團拜，被屏東議長周典論（右二）力拱選總統。（資料照／謝佳潾攝）

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國民黨主席朱立倫12日下午出席屏東縣黨部新春團拜，屏東議長周典論現場力拱朱選總統，盛讚朱學經歷俱佳「當總統剛剛好」；這也是繼雲林縣議長沈宗隆後，又一位支持朱選總統的藍營地方議長。此消息引熱議，大批網友卻忍不住笑翻，狠酸這些議長「是在開玩笑嗎？」並痛批若朱參選，2024總統大位恐再度讓綠營奪去。

國民黨屏東縣黨部12日下午舉行新春團拜，朱立倫也蒞臨現場，周典論期間表示，從國民黨的中生代來看，朱年紀輕輕就當桃園縣長、台北縣長、立委、行政院副院長，其學經歷更不用多說，「來當總統剛剛好」；他2、3年前就鼓勵朱出來選總統，但朱都說，「我們要無私無我，成功不用在我」，不過他認為不管是不是朱、都是朱，因為朱是主席。

對於周典論的力挺，朱立倫表示，謝謝每位好朋友支持他，他會跟國民黨一起努力贏回2024，會無私無我團結一致提出最好、最強的候選人，把總統與立委都贏回來。朱也指出，待3月4日南投立委補選後，會針對明年立委人選討論相關辦法，目前最重要的就是，團結所有國民黨與非綠朋友的支持。

周典論的說法引發熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》及相關新聞連結留言：「別開玩笑了」、「自導自演？」「我最討厭機關算盡的嘴臉，跟民進黨一樣」、「黨內互打最狠，最會的老人黨」、「朱隊長，還是讓給別人吧」、「輸了300萬票還不夠？」「不要鬧了......想害國民黨嗎？」「拱一個完全沒勝算的，是幫綠營助選嗎？」。