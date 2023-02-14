「泰安櫻花季」於18日柔美浪漫開跑，大甲警分局將加強交通疏導管制。（警方提供）

「泰安櫻花季」於18日柔美浪漫開跑，大甲警分局將加強交通疏導管制。（警方提供）

大甲警分局泰安派出所有「最美派出所」之稱，所旁多瓣八重櫻在員警細心照料下，每年均湧入大量遊客前往賞花，一睹「嬌艷多瓣八重警櫻」美景。警方指出，60多株櫻花樹在派出所旁綻放，桃紅色花瓣點綴日式警所建築，將派出所前的和平鴿襯托得更親切，派出所Logo成為追櫻族必拍取景角度。

大甲警分局指出，2023年泰安櫻花季活動，將於18日上午10時於泰安派出所舉行開幕活動，至2月28日止，預期花況將持續至3月初，將延長實施交通管制至3月4、5日共計16天。因周遭路幅狹小，為讓賞花的民眾能有更美好賞花環境，警方公布賞花周遭交通疏導管制措施。

行人徒步區，2月18日至3月5日，假日8時至17時，福興路及安眉路段管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。管制期間泰安派出所內停車場，僅提供活動工作、服勤人員及管制區內民眾車輛停放，不提供賞櫻民眾停放。

交通管制措施，2月18日至3月5日8時至17時。相關管制路段及路口設置指示牌，引導人車通行。雙向單車道狹窄路段，實施單向通行措施，並於單向通行路段兩端派員指揮交通。因鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。

警方強調，為使遊客能獲得櫻花開花即時訊息，泰安櫻花季期間大甲警分局官方臉書（大甲分局及泰安派出所）每日將Po出當日櫻花照片及交通疏導圖，提供遊客最即時的賞櫻資訊，敬請用路人配合交通疏導及管制，維護賞櫻雅興。