They boo’ed LeBron and he put the crown on his head 😂👑 pic.twitter.com/EdBRJ7L6E7 — Complex Sports (@ComplexSports) February 13, 2023

NFL第57屆美式足球超級盃精彩落幕，正在養傷的湖人球星詹姆斯（LeBron James）也出席賽場，攝影鏡頭將他放上大螢幕，卻遭到全場觀眾噓聲伺候，詹姆斯還比手勢拿了個隱形皇冠戴在自己頭上。詹姆斯當年在高中有機會朝著職業美式足球發展，最後他選擇籃球，將近20年的職籃生涯戰功赫赫，不過那些美式足球迷很不喜歡他。

比賽現場在亞利桑那州的格蘭岱爾，當地球迷多半是支持NBA鳳凰城太陽隊，外地來的球迷通常是費城老鷹隊的球迷，支持NBA費城七六人，加上美式足球迷的組成與籃球迷不同，讓他招致了巨大噓聲。

詹姆斯在對雷霆一戰改寫聯盟得分紀錄之後，因為踝傷連續缺陣3場比賽，有球迷指責他應該專心養傷，而不是到處趴趴走。美媒報導中場表演秀的流行天后蕾哈娜（Rihanna）是詹姆斯的好友，詹姆斯是為了她才去看超級盃，詹姆斯也推文大讚蕾哈娜的演出。

美媒《Hollywood Life》報導過，蕾哈娜對詹姆斯的狂熱支持一度讓詹姆斯的妻子有點不舒服，詹姆斯在2016年總冠軍賽對戰勇士，蕾哈娜多次貼圖嘲笑勇士隊主將柯瑞（Stephen Curry），甚至到了有些不尊重人的程度，美媒揶揄蕾哈娜已經永遠得罪了柯瑞的老婆和詹姆斯的老婆。超級盃最後由堪薩斯酋長隊38比35險勝費城老鷹。