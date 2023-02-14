臉書（Facebook）母公Meta Platforms據傳將擴大裁員，股價應聲勁揚3%，此外，微軟漲逾3%，輝達、蘋果、亞馬遜等重量級科技股連袂走高，在交易相對清淡之際，給標普500指數的上漲帶來最大的貢獻。

美國10年期指標公債殖利率在盤初觸及自1月5日以來新高後反轉走低。投資人正密切關注周二公布的1月份通膨數據，以重新評估他們對央行貨幣政策路徑的押注。

市場交投清淡，美國各交易所成交量為95億股，過去20日均量為119億股。美股整體上漲與下跌股數比為2.5:1。標普500指數有4檔創新高，沒有股票創新低。那斯達克指數有80檔創新高和59檔創新低。

根據Refinitiv數據，隨著美股財報季進入尾聲，迄今已公布業績的標普500成分股企業中，有69%的獲利超出市場預期。分析師預估 在2022年10～12月季度，標普500成分股企業整體獲利較前一年同期下跌近3%。

今年以來，標普500指數上漲約8%，但仍較2022年1月創下的歷史收盤高點跌約14%。

★主要指數

道瓊指數漲376.66點或1.11%，收34,245.93點。

標普500指數漲46.83點或1.14%，收4,137.29點。

那斯達克指數漲173.67點或1.48%，收11,891.79點。

費城半導體指數漲46.17點或1.53%，收3,057.32點。

★消息

周一美國10年期指標公債殖利率尾盤跌3.4個基點，報3.709%。30年期公債殖利率跌4.1個基點，報3.7853%。2年期債息漲1.1個基點，報4.5238%。

美元指數由升轉跌，尾盤跌0.319%。惟市場押注聯準會維持緊縮政策的時間將延長，美元兌日圓匯率站上1月6日來新高。上周五有消息指出前日銀（央行）理事會成員植田和男（Kazuo Ueda）將接任日銀總裁，當時植田在接受訪問時表示，日本央行「適合」維持現行的超寬鬆政策。

美國期油收漲0.5%，報每桶80.14美元，布蘭特期油漲0.25%，報每桶86.61美元。

根據紐約聯準銀行所做的美國消費者預期調查，1月受訪者對未來一年的通膨預期維持在5%不變，仍處於高點。對未來3年的通膨預期從去年12月的2.9%下滑至2.7%，對未來5年的通膨預期從12月的2.4%小升至2.5%。此外，受訪家庭的收入增長預測中位數下滑1.3個百分點，至3.3%，低於12月的4.6%，並創下近10年來最大跌幅。