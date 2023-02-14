聯準會主席鮑爾警告央行對抗通膨的戰爭尚未結束，利率可能需要升至高於預期的水準，上周華爾街主要指數周線全面收黑。LOBALT Investments投資組合經理Keith Buchanan表示，在我們看到非常沉重的賣壓後，今天只是朝反方向的自然反應。

投資人押注通膨正在降溫，可望促使聯準會放緩或暫停升息步伐，今年以來美股上漲。CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，投資人看好通膨數據將帶來利多消息，可能帶動股市走高，於是先進場布局。

本周美股將迎來通膨、零售銷售額與工業生產等一連串重要經濟數據，Cetera Investment Management LLC投資總監Brian Klimke表示，隨著投資人將這些數據與聯準會可能採取什麼行動的預期進行核對，市場波動性將加劇。

摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，這一輪熊市的風險報酬不盡理想，企業獲利衰退，再加上市場預期聯準會短期內不會改變政策，美股可能在今年春天觸底，但即使下半年反彈，到今年底標普500指數仍將只來到3900點，與上周五收盤相比仍跌4.7%。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股收黑，終場跌0.61%。科技股漲1.77%，表現最佳，其次為非必需消費類股漲1.46%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲2.60%，收在7,726.94點。

★重磅股

重量級科級股僅特斯拉跌1.14%。微軟收漲3.12%，蘋果漲1.88%，亞馬遜漲1.98%，Alphabet漲0.04%，Meta漲3.03%，網飛漲3.23%。

道瓊指數成分股普遍上漲，僅雪佛龍和華特迪士尼收黑，分別跌0.56%和0.37%。微軟漲3.12%，漲幅最大；其次為英特爾漲2.70%。

主要晶片股全漲，英特爾漲2.70%，表現最佳；輝達上漲2.46%， 超微漲2.03%，應用材料漲1.53%，高通漲1.43%，恩智浦漲1.02%，德州儀器漲0.52%，美光漲0.50%。

★焦點股

微軟漲3.12%，收在271.32美元，帶動市值再度突破2兆美元大關。市場持續看好該軟體巨頭引進ChatGPT的雄心，摩根士丹利重申對其股票的「加碼」評級，Stifel提高其股票目標價，稱微軟顯然想透過與ChatGPT進行整合來顛覆谷歌在搜尋領域的主導地位。

Meta漲3.03%，收在179.43美元。英國《金融時報》周日報導，繼去年11月裁員逾11,000人後，該公司正準備祭出新一輪裁員計畫。

Fidelity National Information Services Inc暴跌12.5%，該銀行與支付處理公司決定剝離旗下商戶支付（merchant payments ）業務。

可口可樂即將在周二早上發布財報，股價先行反應收漲1.6%。

特斯拉跌1.14%，收在194.64美元，投資人在中國發布車市數據前縮水，以及路透社此前報導，如果要獲得美國的補貼，特斯拉就必須向競爭對手開放其超充網路。

★台股ADR

台積電ADR漲0.78%，收96.11美元，換算台股價格為581.23元。

聯電ADR漲0.73%，收8.33美元，換算台股價格為50.38元。

日月光ADR漲0.68%，收7.40美元，換算台股價格為111.88元。

中華電信ADR漲1.11%，收37.51美元，換算台股價格為113.42元。