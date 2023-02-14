名作家吳淡如最近在網上分享電繪作品，卻遭網友質疑非手繪，而是AI算圖所製成，引來大批網友圍剿，還有網友發現吳淡如的維基個人檔案因此遭竄改成「AI作家」。對此，知名網紅Joeman昨(13日)深夜發文替吳淡如緩頰，他認吳淡如只是一開始用字不夠精準，落人口實，他也表示吳淡如私下就是那樣過度直白、刀子口豆腐心的人，沒有惡意，為此他還特別發訊關心吳淡如，結果發現對方心理素質超強大，深夜還在玩AI繪圖。

吳淡如最近在臉書分享「AI電腦繪圖」作品，引來網友討論所謂「AI繪圖」跟「電腦繪圖」的差異，吳淡如昨更在臉書強調「凡辱罵者已請律師蒐證」，並不忘感謝酸民幫她衝臉書流量。而百萬Youtuber「Joeman」先前曾開箱吳淡如的東京豪宅，也和吳淡如多次合作，昨深夜他決定逆風幫吳淡如說點化，表示之前去過吳淡如家，知道她很支持台灣藝術家，私下也對畫畫、新事物有興趣，認為吳淡如應該清楚電腦繪圖跟AI繪圖的差異，只是因為用詞不夠準確，才會遭人批評。

吳淡如最近因AI繪圖事件被圍剿。（圖／中時資料照片）

Joeman坦言，第一時間知道吳淡如被攻擊時，有想過要不要建議對方低姿態道歉就算了，但他明白吳淡如脾氣有點火爆，建議她道歉可能換他被罵，沒想到事情越炒越大，「我同意很多人看到淡如姊直接嗆五億流量、瘋狂封鎖人等等不是最好的公關操作，但我理解是她可能還在氣頭上」。

吳淡如維基被改。（圖／翻攝自維基）

Joeman說，吳淡如私下說話就是直來直往，有時過度直接也會讓身為晚輩的他不知道如何回應，但他後來明白吳淡如本人就是爽快、樂於分享的人，「所以我想說她當初發文裡提到的『如果喜歡的話，送你』只是想分享她剛學會用AI繪圖的喜悅」，他也贊同吳淡如有時說話會不小心露出一種高姿態，但她也有可愛大方的一面，更說：「我感覺淡如姊心理素質比我還好...剛剛敲她，她說她還在玩AI繪圖」，希望本來喜歡吳淡如的人不要因此事對她太失望。