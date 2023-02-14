【旅奇傳媒／責任編輯 張語柔】愛媛縣西部的「西予市」與「伊方町」是目前較少遊客知道的隱藏版地區，最適合規劃深度旅遊，感受當地特色文化。遊客能在這裡挑戰日劇般的擦地板衝刺、漫步夢幻青苔庭園或傳統老街、更別忘了品嘗魩仔魚霜淇淋及生魩仔魚丼飯等結合在地特色的美食。不一樣的愛媛縣玩法，快來一起筆記！
▋ 西予市
Gallery喫茶 苔筵
入列四國八十八景的「Gallery喫茶 苔筵」從入口處開始，就能欣賞壯觀的的青苔美景，境內所有青苔都是店主親自栽植照料而來，遊客能沿著石子路漫步其中。特別推薦安排雨過天晴之後到訪，受雨水點綴下的苔筵會更加夢幻。
庭園當中的矮房內，提供飲品與苔饅頭、戚風蛋糕等茶點，遊客能坐在裡面感受宛如梯田般一層一層的青苔景色，好天氣時也能選擇直接在戶外用餐區，享受沉浸在綠意盎然青苔庭園的享受度假時光。
‧ 交通：自駕從「西予宇和IC」下交流道，車程約15分鐘。
‧ 入場費用：每人100日圓（國小生以上收費）
‧ 營業期間：1月－3月僅例假日營業，4月起正常營業。（每週一公休）
‧ 地址：愛媛縣西予市宇和町信里2099
宇和米博物館（抹布擦地板體驗）
「宇和米博物館」是將舊宇和町小學校舍搬遷改建的新興設施，內部保留當時的木造校舍與木頭走廊等特色，可參觀稻米標本及農耕用具等。 館內有稀奇又好玩的「抹布擦地板體驗」，可以在全長約109公尺的走廊推著抹布全力衝刺，與同行朋友競賽！取自抹布的日文唸法「ZOUKIN」，每年宇和米博物館也會舉辦熱血的「Z-1擦地板大賽」能共襄盛舉。
‧ 交通：JR卯之町站徒步約10分鐘。
‧ 入場費用：免費（抹布擦地板體驗每人500日圓起）
‧ 營業時間：9：00－17：00（最後入館16：30）；咖啡廳為12：00～17：00（最後點餐16：30）
‧ 地址：愛媛縣西予市宇和町卯之町2-24
卯之町老街
「卯之町老街」入列重要傳統建造物群保存地區，踏入這裡仿佛穿梭時光，兩側日式老房子林立，為江戶時代末期至昭和時代初期的町家建築。能欣賞白壁、卯建、出格子等傳統建築樣式。
‧ 交通：JR卯之町站徒步約10分鐘。
▋ 伊方町
佐田岬燈塔
「佐田岬燈塔」矗立於尖端峭壁之上，是四國地區最西端的燈塔，由白色燈塔、藍天、自然綠樹組成開闊景色。這裡也被稱為是四國最靠近夕陽之處，有機會欣賞夕陽沉入海中的夢幻美景，好天氣時還能直接遠眺到九州地區。
‧ 交通：自駕至「保內IC」下，車程約65分鐘。
佐田岬HANAHANA
「佐田岬HANAHANA」是集結觀光交流中心、餐廳與商店的複合式設施。館內餐廳提供多種海鮮丼飯，能大啖從宇和海捕撈的美味魩仔魚等各式海鮮組成的海鮮丼飯，饕客千萬別錯過鮮味十足的「生魩仔魚丼」或讓人好奇又吃驚的「魩仔魚霜淇淋」！
‧ 交通：自駕至「保內IC」下，車程約40分鐘。
‧ 營業時間：
【商店】不定休
9：00－17：30（3月－10月）
9：00－17：00（2月－11月）
【餐廳】週二公休
10：00－17：30，最後點餐17：00（4月－10月）
10：00－16：30，最後點餐16：00（11月－3月）
‧ 地址：愛媛縣西予市宇和町卯之町2-24
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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