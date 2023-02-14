在電影《死侍》中完美詮釋嘴砲英雄的好萊塢巨星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），帥氣外表與精壯身材讓他除了在電影中表現亮眼外，也曾被票選為「全球最性感男人」，加上逗趣幽默的性格，使他獲得各地影迷的喜愛，人氣不斷上升。而他在2012年與《花邊教主》女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）結婚後，陸續生下4名子女，第4胎還是在去年底剛生下，沒想到她近況曝光，火辣的身材立即讓網友們驚呆。

布蕾克萊芙莉與萊恩雷諾斯於2022年9月公開懷上第4胎後，住家外便引來許多狗仔駐點偷拍，氣得她立即在社群媒體上上傳多張孕肚照，希望滿足眾人的好奇也希望狗仔停止侵犯隱私，甚至號召網友幫忙規勸狗仔行為，取消追蹤那些擅自公開小孩照片的帳號，「大家都有力量可以抵制他們，也謝謝有『不曝光小孩守則』的媒體，你們讓一切變得不同。」而過沒多久便傳出她已順利誕下第4胎的好消息。

但沒想到布蕾克萊芙莉才生產完不到半年，所曬出的近況照舊令網友們驚艷不已。近日她與老公萊恩雷諾斯一同前往好友家中聚餐，並在IG上曬出合照，照片中只見夫妻倆打扮得相當輕鬆，布蕾克萊芙莉甚至穿上貼身的削肩背心，凹凸有致的身形因此完美呈現，完全看不出來是剛生完第4胎的媽媽，令網友看到照片後忍不住留言「天哪！你竟然塞得進牛仔褲，我生完36個月了還是只能穿leggings」、「等等！你不是剛生完嗎？」、「這身材太不科學了吧」、「你真的生過4胎嗎？」嚇壞不少人。