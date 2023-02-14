2月來到第3個禮拜，命理老師沈嶸提供本周12生肖「魔法開運秘方」，運勢分數前3名分別為馬、狗、猴，都在90分以上；最後一名則是羊，運勢分數僅54分不及格，不過別擔心，沈嶸老師提供開運秘方：「每天按讚三則FB或Line的貼文」，動動手指可望改變運勢。

【2/13(一)～2/19(日)】沈嶸老師12生肖魔法開運秘方：

●鼠

運勢密碼【輕鬆成功】

運勢分數【87分】

魔法開運秘方：在床頭放一本正向書籍或理財書籍。

●牛

運勢密碼【有做有得】

運勢分數【75分】

魔法開運秘方：吃蘋果或蘋果口味的食物。

●虎

運勢密碼【信心堅定】

運勢分數【85分】

魔法開運秘方：傳有「讚」或「Good」字樣的貼圖。

●兔

運勢密碼【放手去做】

運勢分數【80分】

魔法開運秘方：戴手鍊或手錶。

●龍

運勢密碼【養精蓄銳】

運勢分數【78分】

魔法開運秘方：喝沖泡飲品。

●蛇

運勢密碼【小試身手】

運勢分數【62分】

魔法開運秘方：聽爵士樂。

●馬

運勢密碼【一馬當先】

運勢分數【94分】

魔法開運秘方：吃雞肉料理。

●羊

運勢密碼【低調行事】

運勢分數【54分】

魔法開運秘方：每天按讚三則FB或Line的貼文。

●猴

運勢密碼【勇於挑戰】

運勢分數【90分】

魔法開運秘方：準備紅包袋，在外袋上寫「勝利好運」，袋中放入100元，夾在存摺內。

●雞

運勢密碼【力不從心】

運勢分數【68分】

魔法開運秘方：敷面膜。

●狗

運勢密碼【獲得滋養】

運勢分數【91分】

魔法開運秘方：每天誇獎三個人。

●豬

運勢密碼【保養健康】

運勢分數【58分】

魔法開運秘方：使用保濕乳液或身體乳。