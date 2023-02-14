2月來到第3個禮拜，命理老師沈嶸提供本周12生肖「魔法開運秘方」，運勢分數前3名分別為馬、狗、猴，都在90分以上；最後一名則是羊，運勢分數僅54分不及格，不過別擔心，沈嶸老師提供開運秘方：「每天按讚三則FB或Line的貼文」，動動手指可望改變運勢。
【2/13(一)～2/19(日)】沈嶸老師12生肖魔法開運秘方：
●鼠
運勢密碼【輕鬆成功】
運勢分數【87分】
魔法開運秘方：在床頭放一本正向書籍或理財書籍。
●牛
運勢密碼【有做有得】
運勢分數【75分】
魔法開運秘方：吃蘋果或蘋果口味的食物。
●虎
運勢密碼【信心堅定】
運勢分數【85分】
魔法開運秘方：傳有「讚」或「Good」字樣的貼圖。
●兔
運勢密碼【放手去做】
運勢分數【80分】
魔法開運秘方：戴手鍊或手錶。
●龍
運勢密碼【養精蓄銳】
運勢分數【78分】
魔法開運秘方：喝沖泡飲品。
●蛇
運勢密碼【小試身手】
運勢分數【62分】
魔法開運秘方：聽爵士樂。
●馬
運勢密碼【一馬當先】
運勢分數【94分】
魔法開運秘方：吃雞肉料理。
●羊
運勢密碼【低調行事】
運勢分數【54分】
魔法開運秘方：每天按讚三則FB或Line的貼文。
●猴
運勢密碼【勇於挑戰】
運勢分數【90分】
魔法開運秘方：準備紅包袋，在外袋上寫「勝利好運」，袋中放入100元，夾在存摺內。
●雞
運勢密碼【力不從心】
運勢分數【68分】
魔法開運秘方：敷面膜。
●狗
運勢密碼【獲得滋養】
運勢分數【91分】
魔法開運秘方：每天誇獎三個人。
●豬
運勢密碼【保養健康】
運勢分數【58分】
魔法開運秘方：使用保濕乳液或身體乳。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。