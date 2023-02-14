麗寶樂園渡假區引進超人氣LINE FRIENDS 明星 IP ，打造全球第一個熊大的麗寶小鎮，成功帶動人潮。（麗寶樂園提供）

疫情延燒三年，不僅是觀光產業缺工，連建築、營造業缺工的現象也非常嚴重！剛榮獲「2023台灣觀光特別貢獻獎」的麗寶集團董事長吳寶田，宣布集團旗下的眾多子公司，包含麗寶生醫、建設和營造體系、福容飯店、麗寶樂園渡假區等都將大舉徵才，總數近千人，歡迎各路好漢一起來打拚。

麗寶樂園指出，首先開出500個職缺的是目前已有15家分店的福容大飯店，今年預計還要再開三家分店。包括南投水里，高雄前金及嘉義店。位於嘉義市世賢路的福容嘉義店，預計今年第三季試營運。樓高33層，擁有370個房間，福容將在32樓將打造一個超過100公尺高的「高空觀景玻璃步道」，能遠眺阿里山絕美風景。

另外屬於福容新旅宿品牌「徠旅」，高雄前金店和南投水里店都預計在第二季試營運，高雄前金區是高雄最早開發的地區，早年的高雄市議會的所在地，富有政治、經濟、文化特色。從高雄捷運橘線市議會站4號出口走路只需要1分鐘。連同原先的15家分店的人力需求，福容共開出了500個職缺，包含中高階主管及基層人員，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

福容過去三年面臨疫情衝擊，不但沒有裁員減薪，今年起還調整薪資，平均調幅超過6％。員工待遇方面，提供生日禮券、員工餐食、制服送洗、住宿優惠、餐飲折扣、員工宿舍、員工旅遊等福利，對於績效好的同仁也給予良好的薪資獎勵。升遷制度方面則設立福容學院，以培育飯店經理人的角度，打造完善的職能教育，藉此儲備能量提升職場競爭力。

麗寶樂園強調，渡假區疫情前每年創下上千萬人次的旅遊人潮，2022年更與韓國著名品牌LINE FRIENDS合作，不僅有主題房，更有超人氣的「熊大的麗寶小鎮」，迎接疫後的報復性旅遊，渡假區同樣也開出上百個職缺。包括：副總、協理、總經理室幕僚等高階主管的職務。