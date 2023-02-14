萬物齊漲，唯獨薪水不漲，一名網友表示，有些東西本來就不貴，所以漲價還是買得下去，但有些東西漲得太誇張就會乾脆不買了，問「這3年有什麼東西漲價就不再吃？」網友點名雞排和手搖飲，「雞排真的好久沒吃，飲料也都改自己泡了，被迫健康。」

原PO近日於PTT八卦版指出，有的東西本來就便宜，無論怎麼漲都是無痛消費，像是紅豆餅、蔥油餅等小吃，但他認為這幾年物價漲得太誇張，問網友「什麼東西漲了就不再吃？」

貼文引發網友熱議，不少人點名雞排，「雞排真的好久沒吃了」、「雞排已不知賣多少錢了」、「雞排啦」、「雞排早就買不下去」、「雞排一片95元，再也沒單吃」、「現在都改買雞排便當了」、「我家這邊雞排還在60元，可是變小了」、「雞排啊！現在吃雞排跟盤子一樣」。

留言中也有人提到手搖飲，「飲料都改自己泡紅茶了」、「我大概有3年沒喝過珍奶了」、「飲料啊！現在都喝自己泡的麥茶」、「飲料沒人請好像是不喝的」、「雞排和珍奶啦！很少喝，現在健康多了」、「雞排和珍奶，被迫健康」。