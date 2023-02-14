M31近期漲幅劇烈，應證交所要求公告財務自結數，單月稅後純益0.55億元，年減少12.7%，每股稅後純益1.75元、去年11～12月合併營收3.37億元，較前年同期成長27.7%，歸屬母公司稅後純益0.85億元，較前年同期減少15％，每股純益2.71元。

M31去年第四季稅後純益1.56億元，季增加54.46%，年增加27.87%，每股稅後純益4.97元，累計全年稅後純益3.79億元，年增加49.8%，每股稅後純益12.15元，獲利創下新高。

M31積極布局先進製程佈局，M31在16奈米以下的多元化IP解決方案的完整布局，未來不僅7奈米以下的營收會逐步貢獻，3奈米和5奈米營收也將逐步貢獻，都將扮演長線動能。

M31為矽智財相關，較不受到本波消費性電子調節衝擊，去年營運表現登頂。M31在美系客戶的IC量產貢獻下，光是去年前三季的權利金收入已佔營收20.7%，預計將挹注明年的授權金成長，2023年營運持續樂觀。