蘇偉碩醫師3年前發表萊劑恐危害健康等諸多言論，遭衛福部依違反《食安法》散布不實訊息提告，蘇獲不起訴處分後，控告衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉犯誣告罪，並提起民事求償100萬元。

蘇偉碩2020年10月頻頻在Youtube、臉書社群、立法院公聽會宣講「人體食用萊克多巴安殘留豬肉有影響精神健康的風險，會影響腦部及胎兒發育」、「呼吸就可能吸到萊劑」、「可能與自閉症有關」，遭衛福部認定散布不實訊息予以告發。

案經高雄地檢署1年多偵查後，檢察官認定蘇的言論縱有聳動不實、過度渲染，但並全然非出於惡意，不構成犯罪，去年6月24日偵結，將蘇處分不起訴。

蘇偉碩獲不起訴處分後，指控陳時中及吳秀梅在2020年10月22日明知他沒有散播謠言或不實訊息的故意，卻基於壓制人民與知識分子依據科學證據反對政府無視國民健康開放萊豬的該論，卻向警政署告發他犯罪，陳及吳犯行明確構成誣告罪，並提起民事訴訟。

蘇偉碩主張，陳時中及吳秀梅分別擔任衛福部長及食藥署長，故意損害他的醫師社會聲譽，向警政署告發他違反食安法，使警政署對蘇偉碩展開調查，並責令高雄市警察局通知到三民二分局就萊克多巴胺有何人體健康風險展開說明，2人致他名譽受損，須連帶賠償100萬元。