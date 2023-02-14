夫妻想要幸福一輩子，家庭理財很重要，畢竟「貧賤夫妻百事哀」，有錢才能維持幸福的基準。從文青少女變成理財四寶媽的郭莉芳，特邀復華投信ETF經理人許忠成，一起聊聊夫妻的聰明理財術，原來涓涓細流的被動現金流才是幸福關鍵！

維持婚姻充滿眉角，更要掌握容易爭吵的未爆彈，其中就包含夫妻理財導致的問題。許忠成表示，單身時財務負擔單純，主要的負擔就是自己的生活支出及零星娛樂費用，但成立家庭後，支出項目突然暴增，包含教育支出及房貸等，因此找到能夠減輕財務負擔的理財方式很重要。

2/9廣播：郭莉芳 ╳ 許忠成：打造幸福理財 讓太太當壓債夫人/【世界一把抓】授權提供

身為專業經理人，許忠成會運用股票跟債券做搭配。他解釋，股票可以讓你在短時間內創造很多財富，但市場大空頭時，也可能賠一屁股錢；債券則是可以在較長的一段時間內提供固定的被動現金流，是一種涓涓細流的概念。

簡單來說，上班族搭乘的計程車如同股票，需要挑時間搭乘，否則會在尖峰時刻塞在車陣中，無法快速到達目的地；若搭乘捷運，雖然經過的站點會將時間拉長，但可以保證在固定時間內抵達目的地，可以精準計算到達時間，這就像是投資債券，可以穩健地達到你的目標。

雞蛋不要放在同一個籃子裡，這是很普遍且重要的一個投資理財的觀念。而大家普遍的做法是將資產的6成規劃為股票、4成為債券，但現現階段許忠成則是將債券的配置比例給拉高了，因為美國聯準會的貨幣政策慢慢轉向中，從去年最激進的升息政策轉向目前的和緩升息，甚至在今年下半年有可能開始降息。利率越高，就代表債券的價格相對便宜，對投資人而言，就會有較佳的資本利得空間。

投資標的百百種，許忠成指出，目前新興市場美元投資等級債的表現相對優秀，以過往3次升息循環結束後的平均報酬率來說，在升息循環結束之後的一年，報酬率可以達到13 %，遠優於其他美元投資等級債，是值得適時加碼的投資標的。

投資債券有2個管道，一個是直接投資，另外一個是利用債券型ETF；前者的入門門檻很高需要大額資金並且麻煩，後者則是申贖簡單，因為投資一籃子債券所以投資風險非常分散。此外，挑選債券ETF要注意它的成立時間。投資人的申購目的是要涓涓細流，一檔成立時間夠長的債券ETF，代表它有悠久的配息歷史，因此可以透過此方式檢視其配息是否穩定。

美國啟動升息循環，債券殖利率因而飆升，投資等級債更是超過5%以上，高於過去10年平均。其中，鎖定新興市場投等債的FH新興企業債(00760B) 截至2022年底的殖利率更高達6.37%，息收表現不輸高股息ETF或非投資等級債等風險性資產，但又具有高信評保護，較能抵禦經濟衰退風險。

郭莉芳也分享債息的甜美，因為債券殖利率大幅揚升，就連公債、投資等級債等常被視為防禦型債券的息收，亦相當甜蜜誘人，如前述提及的投等債殖利率超過5%，就不亞於國人很愛買的非投等債，波動度及違約率卻較非投等債為低，是安太座首重的穩健性被動現金流。

新興市場美元投資等級債的表現最優秀，可以開始為自己規劃。(示意圖/Shutterstock)

許忠成回憶，自己一開始只用股票投資，但慢慢地明白應該要搭配一個穩健的資產。債券每年給予固定利息的特性，可以輕易作為家庭理財的避震器，將財務衝擊降至最低。此外，家庭型態也會影響理財方式，若有2個小孩以上的家庭，建議保守投資，必須考量風險承受能力，畢竟投資有風險，建議先從風險角度控管。雙薪小家庭則可增加風險性資產，並建議規劃短、中、長期的理財目標；不過，若理財目標越短期，就要越保守。

理財是婚姻幸福的關鍵之一，因此無論選擇哪一種投資工具，切記「穩定且安全的現金流」才是幸福重要關鍵。