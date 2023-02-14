一名20多歲的女子近來因右頸靠近下巴的地方腫漲痛持續2周，且嘴巴有臭臭的分泌物流出，並出現發燒症狀，而求診中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科，醫師一碰觸患處，女子痛苦難耐，安排電腦斷層檢查，發現有4顆結石卡在右側下頷下腺的管道內，因為口水排不出來，引發頸部感染及膿瘍產生。

治療該病患的醫師蔡以璿表示，病患最大顆的結石約1公分，以微創腺體保留內視鏡手術引流膿瘍，移除發炎的腺體及腺體內的結石，使用唾液腺內視鏡取出在管道的石頭，手術約2個小時完成後，加上施打抗生素的治療，女子症狀逐漸好轉，順利出院定期追蹤。

蔡以璿醫表示，手術方法可以分為腺體切除的傳統手術及微創腺體保留內視鏡手術，傳統手術須把頸部外開，傷口大、流血量多。微創腺體保留內視鏡手術的傷口小、流血少，恢復較快。小於3mm-4mm的石頭可使用內視鏡完全移除，大的結石則需以內視鏡去導引石頭位置，再使用口內管路切開取石術取出石頭。

蔡以璿表示，唾液腺是人體分泌口水的腺體，人體主要有3對唾液腺，分別是下頷腺、耳下腺及舌下腺。而唾液腺結石80%最常發生在下頷腺，其次是耳下腺，最後才是舌下腺；一旦結石擋住口水分泌，唾液腺會有腫痛的表現，尤其在吃東西時最明顯，嚴重時會發燒甚至產生膿瘍及敗血症。

蔡以璿提醒，病患復原後一定要多喝水，否則有可能再復發，同時，有膽結石或腎結石的民眾，常有結石的病人，會是唾液腺結石好發族群，因此，建議民眾一定要多喝水，保持腺體分泌口水流暢，避免累積長石頭引發病症。