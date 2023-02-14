音樂人黃國倫和寇乃馨結婚14年，近日傳出兩人因家務事大吵，黃國倫脫口而出稱寇乃馨「不會生小孩，不會開車、不會做菜」，氣哭寇乃馨。今(14日)逢西洋情人節，黃國倫稍早發懺悔長文還原始末，強調自己絕對沒嫌棄另一半沒生小孩，不生孩子反而是兩人早就有的共識，他更分享其實自己很不會接話，自嘲「我簡直就是豬頭」。

60歲黃國倫和51歲寇乃馨是演藝圈中的模範夫妻，日前夫妻倆上《小姐不熙娣》分享生活時，黃國倫無心一句引發熱議，今稍早，黃國倫鄭重澄清自己當時絕對不是罵老婆「不會生小孩」，因為兩人早就說好不生孩子，他不可能用這點攻擊太太，他當下說的是：「妳是有多累？妳又沒像小S生三個小孩？人家才累吧，妳也不會開車，也不會做菜，不要跟我說妳是全世界最能幹、付出最多的老婆！」

黃國倫發懺悔文。（圖／翻攝自黃國倫臉書）

黃國倫形容太太是號稱「最會吵架的女人」，那天他為了扳回一城才脫口說出這些，但說者無心、聽者有意，自己確實傷害了太太。他更回憶夫妻倆曾一起上一個大陸新節目發表會，寇乃馨受邀致詞，她急中生智，用節目名稱說了一段藏頭詩，回座位時問黃國倫自己表現如何，他竟然回：「時間拖的有點長，還有一句沒有押到韻」，黃國倫無奈說：「我簡直就是豬頭，當天我的下場，請各位自己想像...」。

最後，黃國倫說：「今天情人節，我想說老婆的溫柔，是老公呵護來的；老婆的美麗，是老公灌溉來的；老婆的枯萎，是老公忽略來的；老婆的抓狂，是老公逼出來的」，聖經說夫妻本是一體，「愛妻子便是愛自己」，相反的，「傷老婆就是傷自己」，最後喊話：「親愛的乃馨，情人節快樂！這Po文就是我的情人節禮物，希望妳會喜歡~我真心的『領悟』超過花錢買的『禮物』(經濟有困難的老公們學起來...)」。

見此，粉絲回應：「不要再做蠢事了，男人永遠吵不贏的，想要永保安康道歉就對了！」、「情人節安太座」、「一份羨煞不少女人的情人節禮物」、「剛開始看，覺得這是一篇求生欲非常強的老公寫的！ 看到最後，會希望明天這個老公還活著，還能發文！」。