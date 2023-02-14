今天是西洋情人節，不少情侶會替彼此準備驚喜。一名女網友好奇詢問，本想買情趣內衣助興，男友卻很反彈，甚至揚言要買黑色道袍給她穿，讓她無法理解，還以為男生都愛看另一半穿性感內衣，貼文引起網友討論，不少老司機壞笑說，都講這麼明白妳還不懂，殭屍裝趕快買起來，今晚直接來個趕屍Cosplay，男友好懂玩。

一名女網友日前在臉書社團《匿名2公社》上分享，情人節想買性感情趣內衣給男友驚喜，怎料對方發現以後，竟然板起臉說不准買，即便她苦苦哀求說可以試看看，但對方卻堅決說不，甚至還威脅說，若敢買情趣內衣，就要買「黑色道袍」給她穿，讓原PO嚇歪立刻閉嘴，也不理解男友怎麼那麼討厭性感內衣。

貼文引起網友討論，「他怕太刺激」、「因為買了又要花錢」、「通常男生不想女友穿性感的理由是，你不適合性感」、「女為悅己者容，喜歡就自己花錢買」、「可能怕自己hold不住」、「可能太性感會聯想到某任前女友？」

另有老司機壞笑直呼，都說到這邊了妳還不懂，男友不都提到了「道袍」，妳還不趕快買殭屍裝送他，情人節直接來個趕屍的Cosplay。「黑色道袍才有故事，性感只是一時的」、「你要跟他說那你就買道袍給我穿呀！我半夜起來給你鈴鈴噹」、「男友真懂玩，就穿黑色道袍給他」、「應該直接買，然後穿上道袍玩起趕屍的Cosplay」。