梧棲區永寧路開闢路線圖，預計今年10月底前竣工，完工後可減少400公尺繞行距離。（台中市政府提供）

海線台中港特定區早期已徵收，但未開闢計畫道路眾多，嚴重影響民眾行的權益！建設局指出，14日啟動梧棲區10-57-4號（永寧路）計畫道路開闢工程，將永寧路36巷打通至永寧路，可縮短400公尺繞行距離，讓居民出入不需再繞道，完善梧棲區永寧里周邊交通路網。

建設局長陳大田說，台中港特定區早期已徵收土地，但礙於經費未開闢計畫道路，建設局編列預算逐年開闢。「梧棲區10-57-4號計畫道路」是地方長期關心建議開闢路段，原進出永寧路36巷需由中華路一段繞行至中華路一段560巷，為解決地方通行繞道不便，建設局編列350萬元預算辦理道路打通。

建設局指出，「梧棲區10-57-4號計畫道路」，開闢長62.6公尺、寬10公尺，工程總經費350萬元，今日開工，預計今年10月底前竣工，完工後可減少400公尺繞行距離，縮短5分鐘路程；增加地方交通往來的便利及生活品質，促進地區生活品質及發展，實現「富市台中 、新好建設」願景。