警銀合作阻詐又一樁！13日上午一名44歲的吳姓女子跑到玉山銀行三峽分行打算匯款新台幣92萬元到境外，由於金額龐大，引起行員注意，銀行楊姓女襄理細心關懷提問後，發現女子說詞反覆，且神情緊張，還阻擋行員報警，於是暗中通報三峽警分局北大所員警到場，二名員警查看女子手機對話，一眼就拆穿詐騙集團的詭計，好心勸阻後，雖然讓吳女「發財夢碎」，但也成功保住她92萬元的存款。

「她說媽媽要匯款給舅舅」玉山銀行三峽分行楊姓女襄理昨日接到櫃檯行員通知吳女匯款金額龐大，擔心民眾遭到詐騙，襄理於是主動上前關心，她好心協助查看手機對話，這才發現原來吳女之前曾加入一個160人的通訊軟體群組，而對方是用「客服中心」名稱與她聯繫，根本也不是原本所稱的「舅舅」，加上襄理詢問需不需要警察到場協助時，吳女還婉拒，儘管吳女讓襄理跟這名「假舅舅」對話，但對方口音怪異，一聽明顯就是大陸口音，更讓楊姓襄理懷疑!

機警女襄理見到小資女想匯款給舅舅，驚覺有異立刻報警。(葉庭欣翻攝)

「我們先到外面講」，三峽警分局北大派出所警員張柏鈞及劉怡君到場了解狀況，機警的女襄理更把員警拉到外面告知整個過程，警員張柏鈞詢問吳女後，也察看她手機對話內容，吳女這才坦承是因為朋友介紹一款線上博奕遊戲「比大小」，對方稱她已中獎新台幣600萬元，但必須繳交所得稅及逾期支領費用。

「這絕對是詐騙!你不要再匯款了!」長相帥氣的警員張柏鈞「斬釘截鐵」告知吳女，「哪有可能線上博弈沒拿到錢反而還要先匯款」，吳女原本被告知贏得巨額獎金600萬元，對方已要求她先匯款60萬元的稅金，但匯錢後仍沒給她半毛錢，這次又以逾期支領為由要她補繳15%的稅金(92萬元)，才願意支付她所贏的金額。

由於吳女早就被贏錢喜悅沖昏頭，被對方唬得一愣一愣，這名詐騙集團假扮的「客服人員」還跟吳女「套招」，告知要是行員詢問匯款用途，就說是「媽媽交代匯錢給舅舅」，沒想到這回遇上機警女襄理及熱心的員警，這名「假舅舅」立刻就被拆穿，也成功保住小資女的辛苦積蓄。

三峽警分局長許城銘說，新北市的警分局與轄區內的金融機構及超商都建立良好的攔阻機制，員警經常會宣導阻詐技巧及關鍵字，像是「醫院通知有人冒名領藥、中華電信通知有人冒辦門號、警察通知個資被冒用、檢察官說是詐欺人頭戶、去超商收法院傳真公文、要將存款領出來監管」等等，特別是「匯款金額龐大、境外匯款、匯款時不停講手機或是看手機訊息、或是要幫親人匯款」等等，都很可能是被詐騙的高風險族群，警方也相當感謝行員熱心協助，因為一個雞婆的舉動，就能協助警方阻止一件詐騙案件。