今天是西洋情人節，又遇上強烈冷氣團南下氣溫驟降，沒有另一半的單身男女，回到房間更是空虛寂寞覺得冷，對此，台電傳授4招省電取暖的小撇步，包括白天拉開窗簾、窗戶貼氣泡紙、喝熱飲等，在孤單的夜晚溫暖一下房間、內心。

台電13日在臉書「台電電力粉絲團」發文，情人節又要自己過了嗎？是不是望著沒有另一半的房間，覺得好冷好冷，不過先別急著開電暖器、電熱毯，利用4個簡單小撇步，就能省電抗寒。

台電表示，第一個方法是「白天拉開窗簾」，陽光熱度照進房間，能提高室內溫度，晚上再拉上窗簾，留下熱度。第二「考慮加裝厚窗簾」，避免冷空氣從窗戶流入室內，又能阻擋室內熱能逸散。

台電表示，第三招是窗戶上貼氣泡紙，像是幫窗戶穿衣服般，有室內抗寒的效果。第四招是多穿衣服，喝熱飲或動一動，提高自身體溫，也是最簡單、省錢的抗寒方法。

最後台電打趣地說，除了這4個抗寒小撇步外，找個人互相依偎也是一招，若找不到人陪，也可以找毛小孩當暖爐抱著，「不管有沒有情人，每天都要快樂的過」。