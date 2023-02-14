周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.14點或0.9%，為462.03點。瑞典的國防設備商SAAB大漲7.4%，為漲幅最大個股。

印度政府表示，希望在2024/25財年之前將年度國防進口金額多增加2倍，達到50億美元；隨後法國航太公司Thales、空中巴士、德國萊茵金屬(Rheinmetall)皆上漲在1.3%至2.5%之間，

歐洲的航太股也上漲1.9%。

目前所有人都在關注美國通膨數據公布，此將使得聯準會的升息動向更加明朗化。

歐股在上周出現下跌，為近三周首見。數名聯準會和歐洲央行官員發表鷹派言論，澆熄了投資人緩升息的寄望。

不過在優於預期企業獲利和歐元區經濟前景更為明亮之下，Stoxx 600指數今年以來已經上漲8.7%。

Interactive Brokers策略師Steve Sosnick說，歐洲剛剛經歷了強勁正面動能，交易員更願意從正面、而非負面角度來思考。

歐盟執委會在周一表示，歐元區今年經濟成長可能強過預期、而且通膨可能比去年底的預測更為低。

所有地區的股市都上漲，倫敦富時指數升0.8%，並且觸及了收盤新高水準。

歐洲的工業股升1.3%，為推升大盤的重要助力；此外，聯合利華(Unilever)和雀巢等必需消費品股的上漲，也支撐了大盤。

瑞典房地產公司Castellum跌5.7%；此前該公司公布了融資配股計畫，董事會沒有提出派息提議。

瑞士信貸跌4.8%，報2.73瑞朗；該行在上周五錄得自去年11月以來最大單周跌幅。

賽諾菲(Sanofi)跌1.2%，報87.65歐元；該法國藥廠稍早宣布，全球研發主管決定離職。