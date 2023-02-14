大陸《環球時報》14日報導，中國大陸駐法國大使盧沙野接受專訪時表示，法國各界對台海局勢的關注在上升，基調和美國基本一致。他認為，歐洲議員包括法國國會議員訪台是「蹭熱點」，在台灣問題上，中方政府和人民都沒有妥協退讓的餘地。盧沙野希望法國堅持發揚獨立自主精神，與中方共同反對單邊主義、「脫鉤斷鏈」等做法，為維護國際秩序作出更多貢獻。

盧沙野指出，台海局勢這兩年確實比較緊張，主要原因還是美國的挑釁越來越多，它想刺激中方捲入戰爭，打斷中華民族偉大復興的進程。美國已在歐洲挑起一場衝突，它也想在亞洲燃起戰火。

盧沙野認為，中方應對非常穩妥，既體現了堅定意志和堅定立場，也體現了的靈活策略和鬥爭藝術。從現實結果上看到的是，美方這兩年來的不斷挑釁給了大陸更多機會加大對台海局勢的控制。有了更大的解決台灣問題的主導權與主動權，所以現在美國的戰略焦慮越來越大，冒險性也在上升，對此要有足夠重視。

盧沙野稱，法國各界對台海局勢的關注也在上升，他們的基調和美國也基本一致。此外，法國輿論對台灣問題存在不少模糊甚至錯誤的敘事，比如把它和烏克蘭相提並論等。他認為這是為了在公眾中形成一個普遍的錯誤印象，造成大陸不能對台灣採取行動（的輿論環境），如果要採取行動，就變成了一個所謂的「侵略行為」。所以，中方使館現在做的就是著力糾正這些錯誤觀念。

至於一些歐洲議員包括法國議員訪台，盧沙野認為就是一種「蹭熱點」，藉著美國在台海挑事，也給自己掙點關注度。說實話，他們去台灣訪問，對台海局勢的大格局起不到什麼作用。不過，這種行為在政治上的影響是惡劣的，他們就是想通過這一系列動作造成所謂的「台灣是一個國家」的印象，對此也不能掉以輕心。每次出現這種情況，中方都會找法方交涉，並對這些歐洲議員出台一些懲戒性措施。未來，還會繼續這麼做，應該讓西方明白，在台灣問題上，中方政府和人民都沒有妥協退讓的餘地。

盧沙野稱，法國是西方一個比較獨特的國家，主要是二戰後戴高樂將軍發揮了重要作用。他對內推行自力更生的強國戰略，對外奉行獨立自主的外交政策，敢於對美國說「不」。也正是因為戴高樂奉行的獨立自主外交政策，法國率先與中共建立正式外交關係，這在冷戰背景下是石破天驚的舉動，也為重振法國大國地位奠定了基礎。

盧沙野指出，馬克宏總統致力於維護法國的大國地位，增強歐盟的戰略自主，反對單邊主義。烏克蘭危機爆發後，馬克宏堅持與俄羅斯進行對話，積極發揮斡旋作用，中方對此是讚賞的。希望法方堅持發揚獨立自主精神，同中方共同反對單邊主義、保護主義、「脫鉤斷鏈」等做法，攜手應對氣候變化、能源安全等全球性挑戰，為維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序作出更多貢獻。