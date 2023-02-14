荷蘭國防部今天晚間發布聲明指出，荷蘭2架F-35戰機攔截一組飛越波蘭上空、由3架俄羅斯軍機組成的編隊，伴飛至對方離開。

路透社引述荷蘭國防部聲明：「當時，這組不明的飛機編隊從加里寧格勒（Kaliningrad）接近北約在波蘭的責任防區。」

加里寧格勒是俄羅斯在波羅的海沿岸一處飛地，位於波蘭和立陶宛之間；波蘭與立陶宛均為北約與歐盟成員。

「經辨識後確認3架飛機分別為一架俄羅斯的伊留申Il-20M（Ilyushin Il-20，Coot-A）情報電子偵察機、2架護航的俄國蘇愷-27側衛（Su-27 Flankers）戰機。荷蘭F-35戰機從遠處伴飛這支機隊，之後再將伴飛工作交給北約夥伴。」

俄羅斯國防部暫未對此回應。

荷蘭國防部表示，今年2月和3月會有8架荷蘭F-35戰機駐紮在波蘭。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120214